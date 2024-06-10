Власти США ожидают, что на следующей неделе страны G7 (Великобритания, Канада, Соединенные Штаты, Франция, Германия, Италия и Япония) направят новое «жесткое предупреждение» небольшим китайским банкам о прекращении оказания помощи России в обходе санкций, сообщили источники Reuters, знакомые с ситуацией.

Лидеры стран «Большой семерки» планируют обсудить на встрече 13–15 июня в Италии «угрозу, которую представляет растущая китайско-российская торговля». Американский чиновник, участвовавший в планировании мероприятия, и другой источник, осведомленный по данному вопросу, сообщили агентству, что после обсуждения, вероятно, последуют публичные заявления.

Страны G7 не предпримут во время саммита немедленных мер, таких как отключение от системы SWIFT или ограничение доступа к доллару. По словам источников Reuters, переговоры о точном формате и содержании предупреждения продолжаются.

Вашингтон готов объявить о новых значительных санкциях на следующей неделе в отношении финансовых и нефинансовых объектов, сообщил источник агентства, знакомый с планами.

Белый дом и Министерство финансов США не ответили на запрос о комментариях, однако, как отмечает Reuters, представители Минфина неоднократно предупреждали финансовые учреждения других стран о санкциях в случае помощи России в обходе ограничений.

По данным Reuters, сосредоточенность на небольших китайских банках может быть связана с тем, что крупные кредитные организации Китая после указа США о вторичных санкциях ограничили связи с Россией. Тогда несколько банков Китая отказались принимать платежи от российских организаций, и бизнес начал жаловаться на блокировки платежей из России за электронику. Это подтолкнуло китайские компании создать небольшие банки на границе, сообщает агентство.

В конце апреля The Wall Street Journal сообщила о планах США ввести санкции против китайских банков из-за их работы с Россией. МИД Китая возразил против нарушения права Пекина на торгово-экономическую деятельность с другими странами, включая Россию.