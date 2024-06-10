Осужденный за государственную измену и попытку захвата власти экс-глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов подал ходатайство о помиловании. Об этом сообщило КНБ Республики Казахстан.

В настоящее время Карим Масимов, согласно постановлению Агентства по противодействию коррупции, находится в следственном изоляторе КНБ в Астане.

«Действительно, из этого учреждения в марте 2024 года он направил ходатайство на имя президента Республики Казахстан о помиловании», – сообщили в КНБ.

Также в КНБ добавили, что в отношении Масимова продолжается досудебное расследование по статье «Легализация денег и иного имущества, полученных преступным путем» и статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Карима Масимова задержали во время январских событий 2022 года. Уголовное дело против него имеет гриф «совершенно секретно». В конце апреля 2023 года суд в Астане приговорил Карима Масимова к 18 годам лишения свободы за государственную измену, попытку насильственного захвата власти, превышение власти и должностных полномочий. Масимов попытался оспорить приговор, но апелляционная инстанция оставила срок наказания без изменений.