По данным Министерства внутренних дел Греции, после обработки 96% бюллетеней на выборах партия DEB стала первой в Родопах и Искече, где проживает большое количество турок. В Родопах партия набрала 36% голосов, а в Искече – 27%.

Члены, кандидаты и сторонники партии DEB следили за результатами в штаб-квартире партии в Комотини и бурно праздновали победу под звуки традиционных барабанов и зурны.

Председатель партии DEB Чигдем Асафоглу в интервью агентству Anadolu сказала: «Мы очень рады. Мы были уверены в этом результате и говорили об этом везде, куда мы приезжали. Сегодня наш народ снова поддержал как нашу партию, так и наше дело».

Асафоглу напомнила, что в 2014 и 2019 годах партия DEB также становилась первой в Родопах и Искече. Она отметила, что турки Западной Фракии выразили свое недовольство Афинами и Брюсселем на этих выборах.

Партия DEB, несмотря на победу в двух из трех округов Западной Фракии на выборах в Европейский парламент в 2014 и 2019 годах, не смогла преодолеть общенациональный барьер в 3% и направить своих представителей в Европарламент.

Доктор Садык Ахмет, известный своей борьбой за права турок Западной Фракии, был избран независимым депутатом на всеобщих выборах в Греции в 1989 году. Чтобы помешать его избранию, греческие власти ввели 24 октября 1990 года избирательный барьер как для политических партий, так и для независимых кандидатов.

Для того чтобы партии и независимые кандидаты могли попасть в парламент, им необходимо преодолеть барьер в 3% на общенациональном уровне.

Турки Западной Фракии требуют отмены барьера, который, по их мнению, препятствует их политическому представительству.