Правая Народная партия Испании (PP) одержала победу на выборах в Европарламент, нанеся серьезный удар по правительству социалистов под руководством премьер-министра Педро Санчеса.

Согласно результатам подсчета почти всех бюллетеней, Народная партия получила 22 места из 61, предназначенного для Испании, тогда как социалисты Санчеса, возглавляемые министром энергетики Терезой Риберой, получили 20 мест.

Ультраправая партия Vox заняла третье место, получив шесть мандатов, что на два места больше, чем в предыдущем созыве Европарламента. Однако их поддержка снизилась до 9,6% с 12,4%, набранных на всеобщих выборах в июле 2023 года.

Альвизе Перес, активно выступающий против «универсальной коррупции», сумел получить для своей политической силы Se Acabó la Fiesta («Вечеринка закончилась») три места, благодаря кампании, проводившейся преимущественно через Telegram.

В совокупности правые партии набрали почти 50% голосов, в то время как левые – 43%.

Левая партия Sumar, партнер Санчеса в правительственной коалиции, получила три места, а леворадикальная Podemos во главе с бывшим министром по вопросам равенства Ирен Монтеро – два.

Примечательно, что ультраправым и евроскептическим партиям, несмотря на прогнозы, не удалось обеспечить достаточное количество мандатов, чтобы перевесить центристские силы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чья правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) также одержала победу на выборах в Европарламент, заявила о стремлении создать альянс с проевропейскими и проукраинскими политическими силами.