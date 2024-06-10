Результаты выборов в Финляндии стали неожиданными для «Настоящих финнов», одной из ключевых партий в нынешней правящей коалиции.

Социологические опросы предсказывали им до трех мест, однако партия получила лишь 7,6% голосов, что на 6,2 процентных пункта меньше, чем на предыдущих выборах в Европарламент. В итоге «Настоящие финны» получили один мандат, который займет Себастьян Тюнккюнен, ставший самым молодым евродепутатом от Финляндии (ему 35 лет).

Победителем на этих выборах, как и на всех предыдущих евровыборах в Финляндии, стала «Национальная коалиция» (партия действующего премьера и президента страны) с 24,8% голосов, что обеспечило ей четыре мандата.

Второе место заняли «Левые» с 17,3%, что стало неожиданностью. Их лидер Ли Андерссон возглавит делегацию в Европарламент. По сравнению с выборами 2019 года, «Левые» увеличили поддержку более чем на 10 процентных пунктов.

Социал-демократы, ранее возглавляемые Санной Марин, также получили 17,3% голосов, заняв третье место.

Центристы набрали 11,8%, а «Зеленые» — 11,3%, что стало худшим результатом для обеих партий по сравнению с 2019 годом.

Примечательно, что ультраправым и евроскептическим партиям, несмотря на прогнозы, не удалось обеспечить достаточное количество мандатов, чтобы перевесить центристские силы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чья правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) также одержала победу на выборах в Европарламент, заявила о стремлении создать альянс с проевропейскими и проукраинскими политическими силами.