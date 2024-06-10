Армения отказалась от внесения начисленных взносов в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что вынуждает корректировать бюджет организации, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе российского МИД.

Пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян объявила в середине мая о решении Еревана прекратить финансирование ОДКБ в 2024 году.

«С учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос требуется скорректировать бюджет ОДКБ на текущий год. Соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности сейчас прорабатывается», — прокомментировали решение Армении в МИД России.

В министерстве также подчеркнули, что Москва считает, что у Еревана остаются финансовые обязательства по Уставу ОДКБ.

«Это общемировая практика деятельности международных организаций, где финансовая дисциплина поддерживается вне зависимости от желания одной из сторон приостановить или даже прекратить свое членство», — добавили в ведомстве.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян указал на недостаточную эффективность ОДКБ в критических ситуациях, особенно во время инцидентов на границе с Азербайджаном в 2021 и 2022 годах. По его словам, ОДКБ не применила механизмы реагирования, оправдываясь неопределенностью в делимитации границ.

Никол Пашинян подчеркнул, что ОДКБ не оправдала ожиданий как надежный механизм защиты для своих членов.

«И это обосновывается реакцией ОДКБ и заявлениями некоторых стран-членов. Наше общество нам говорит: почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ? Говоря откровенно, у меня нет ответа на этот вопрос», — сказал Пашинян.