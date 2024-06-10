Лидер немецкой консервативной партии Христианско-социальный союз (ХСС) и глава правительства Баварии Маркус Зёдер призвал к проведению досрочных национальных парламентских выборов после провальных результатов левоцентристской коалиции канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент.

ХСС входит в политический блок с партией Христианско-демократический союз (ХДС) под руководством Фридриха Мерца. Консервативный союз ХСС/ХДС выиграл выборы в Европарламент в Германии, получив вдвое больше голосов, чем социал-демократы Шольца. Ультраправые из «Альтернативы для Германии» заняли второе место, а СДПГ Шольца – только третье.

«Этому правительству фактически конец. И теперь должно быть как во Франции: были требования новых выборов, есть новые выборы Макрона», – сказал Зёдер.

«Наша страна нуждается в новом старте. Вот почему новые выборы должны состояться как можно скорее», – добавил Зёдер.

В правительстве Германии заявили, что не планируют проведение досрочных парламентских выборов, несмотря на низкие результаты коалиционных партий на выборах в Европарламент.

По словам представителя правительства Штеффена Гебештрайта, правящая коалиция «ни на секунду» не рассматривала вопрос о досрочных выборах в Германии, несмотря на плохие результаты всех трех коалиционных партнеров на европейских выборах.

Ожидается, что следующий Бундестаг в Германии будет избран осенью 2025 года.

Примечательно, что ультраправым и евроскептическим партиям, несмотря на прогнозы, не удалось обеспечить достаточное количество мандатов, чтобы перевесить центристские силы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чья правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) также одержала победу на выборах в Европарламент, заявила о стремлении создать альянс с проевропейскими и проукраинскими политическими силами.