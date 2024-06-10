Под председательством министра обороны Турции Яшара Гюлера состоялась видеоконференция с участием командующего ВМС адмирала Эрджумента Татлыоглу, командующего СВ генерала Сельчука Байрактароглу, командующего ВВС генерала Зии Джемаля Кадыоглу, заместителей министра Шуай Алпая, Алпаслана Каваклыоглу, Билала Дурдалы, а также командиров частей внутри страны и за ее пределами.

В ходе встречи министр Яшар Гюлер получил информацию о текущем состоянии операций по борьбе с терроризмом и дал указания по дальнейшим действиям.

В своей речи Гюлер отметил, что армия Турции достигла значительных успехов как внутри страны, так и за ее пределами, и подчеркнул, что деятельность террористических группировок в Сирии под видом местных выборов является частью скрытого плана, направленного против Турции.

«Турецкие вооруженные силы никогда не позволят террористической организации создать коридор на южных границах», — сказал Гюлер.

Министр добавил, что благодаря недавним операциям количество новых участников террористических организаций значительно сократилось, а их финансирование стало менее эффективным.

Министр также отметил успешное проведение учений EFES-2024 с рекордным числом участвующих стран. В учениях приняли участие 45 стран и около 11 тыс. военнослужащих, что подтверждает важность военного сотрудничества с Турцией.

Гюлер поблагодарил всех участников учений, выразил признательность за достигнутые успехи и пожелал всем военным и их семьям здоровья и благополучия в предстоящий праздник Курбан-байрам.