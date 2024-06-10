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Турция на страже южных границ
Турецкие вооруженные силы никогда не позволят террористам создать коридор на южных границах, заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер
Турция на страже южных границ
Министр обороны Турции Яшар Гюлер / Others
10 июня 2024 г.

Под председательством министра обороны Турции Яшара Гюлера состоялась видеоконференция с участием командующего ВМС адмирала Эрджумента Татлыоглу, командующего СВ генерала Сельчука Байрактароглу, командующего ВВС генерала Зии Джемаля Кадыоглу, заместителей министра Шуай Алпая, Алпаслана Каваклыоглу, Билала Дурдалы, а также командиров частей внутри страны и за ее пределами.

В ходе встречи министр Яшар Гюлер получил информацию о текущем состоянии операций по борьбе с терроризмом и дал указания по дальнейшим действиям.

В своей речи Гюлер отметил, что армия Турции достигла значительных успехов как внутри страны, так и за ее пределами, и подчеркнул, что деятельность террористических группировок в Сирии под видом местных выборов является частью скрытого плана, направленного против Турции.

«Турецкие вооруженные силы никогда не позволят террористической организации создать коридор на южных границах», — сказал Гюлер.

Министр добавил, что благодаря недавним операциям количество новых участников террористических организаций значительно сократилось, а их финансирование стало менее эффективным.

Министр также отметил успешное проведение учений EFES-2024 с рекордным числом участвующих стран. В учениях приняли участие 45 стран и около 11 тыс. военнослужащих, что подтверждает важность военного сотрудничества с Турцией.

Гюлер поблагодарил всех участников учений, выразил признательность за достигнутые успехи и пожелал всем военным и их семьям здоровья и благополучия в предстоящий праздник Курбан-байрам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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