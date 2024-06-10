В понедельник вооруженные люди устроили засаду на кортеж охраны главного министра северо-восточного индийского штата Манипур. Официальные лица сообщили о двух раненых и что самого чиновника в тот момент в автоколонне не было.

За последний год в результате столкновений между этническим большинством штата мейтеев и меньшинством куки из-за распределения экономических льгот и квот, предоставляемых последним, погибли по меньшей мере 220 человек, а порядка 60 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

Во вторник главный министр штата Бирен Сингх должен был посетить район Джирибам после того, как на прошлой неделе там вспыхнуло насилие после обнаружения тела 59-летнего мужчины из племени мейтеев.

По словам чиновников, группа охраны, на которую было совершено нападение в понедельник, собиралась провести «подготовительные и проверочные мероприятия» в связи с его визитом.

Нападавшие открыли огонь по одному из автомобилей в колонне, что привело к перестрелке, сообщил сотрудник службы безопасности на условиях анонимности.

«Нападавшие будут привлечены к ответственности», — написал министр Сингх на медиаплатформе X.

По словам полиции, после гибели представителя мейтеев «неизвестные злоумышленники» сожгли дома в этом районе, два полицейских поста и офис лесного департамента.

Альянс премьер-министра Нарендры Моди во главе с Бхаратия Джаната Парти (BJP) проиграл оба места в Манипуре оппозиционному Конгрессу на недавних выборах — первых после начала насилия в штате.

Сингх по-прежнему руководит местными органами власти штата от BJP.

«В последний год из-за сложности ситуации с насилием ни правительство штата, ни центральное правительство не смогли предпринять решительных действий против группировок с обеих сторон», — сказал он в воскресенье в интервью газете Indian Express.

«Это привело к недовольству жителей долины», — добавил он.

Штат с населением 3,2 млн человек разделен на два анклава — долину, контролируемую мейтеями, и холмы, где доминируют куки, разделенные «ничейной землей», за которой следят федеральные военизированные силы.

В воскресенье Моди был приведен к присяге в качестве премьер-министра Индии, став вторым человеком, занимающим этот пост три срока подряд.

В целом, его партия BJP потеряла абсолютное большинство голосов. Теперь ему придется опираться на поддержку региональных партий — Моди впервые возглавил коалиционное правительство.