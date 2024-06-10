Российские следственные органы открыли уголовное дело против коммунальных служб в дагестанском Буйнакске, сообщили в республиканском СК. Это последовало за отравлением водой 270 человек.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП «Буйнакскводоканал» услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей по ч. 1 ст. 238 УК РФ», — сообщило ведомство.

В сообщении уточняется, что с 7 по 10 июня жители Буйнакска обратились в медучреждения с подозрениями на отравление. В ведомстве добавили, что предварительный диагноз обратившихся к врачам — «острая кишечная инфекция», а все пострадавшие употребляли поставленную водоканалом питьевую воду.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы, устанавливаются лица, причастные к преступлению», — сообщили в СКР.

Агентство РБК сообщило о 270 пострадавших, из которых 30 были госпитализированы. Большая часть попавших в больницы — несовершеннолетние.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что в многочисленных отравлениях в регионе виноваты сами жители.

«Владельцы домов индивидуального жилого строительства сами делают сброс сточных вод в те водоемы, которые являются источником водоснабжения других людей», — предупреждал Меликов.

Тем не менее он согласился тогда, что большинство населения Дагестана лишены надлежащих систем канализации и водоснабжения.

Глава дагестанского исполнительного комитета «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Джамалуддин Шигабудинов подтвердил РБК, что большая часть городов в Дагестане не оборудованы очистными системами, при этом вода часто отравлена бытовыми и хозяйственными отходами.