В Польше, в городе Скаржиско-Каменна на юге страны, в понедельник произошел взрыв и пожар на оружейном заводе Mesko, в результате которого погиб 59-летний сотрудник завода. Полиция и прокуратура расследуют обстоятельства инцидента.

По сообщениям польских СМИ, взрыв произошел утром 10 июня в центре ракетного топлива. Вскоре после взрыва возник пожар, который был оперативно потушен.

Завод Mesko является предприятием стратегического значения для оборонной промышленности Польши. Он производит переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, которые поставляются в Украину и активно используются в ходе войны против России.

Эти комплексы получили высокую оценку, и польская компания начала поставки Piorun в другие страны, включая Норвегию и Эстонию. Также ведется разработка других ракет типа Piorun, включая ракеты воздушного базирования и ракеты нового поколения.

Завод также производит боеприпасы для танков, которые поставляются в Украину. Его неоднократно посещали украинские специалисты.

Пока нет информации о возможных причинах взрыва. В последние недели в Польше произошло несколько крупных пожаров на инфраструктурных объектах. По подозрению в умышленных поджогах и диверсиях были задержаны несколько человек. Власти подозревают, что за диверсиями могла стоять российская военная разведка.

«На данный момент мы имеем девять подозреваемых под арестом, против них выдвинуты обвинения в том, что они принимали непосредственное участие в актах саботажа в Польше от имени российских служб», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.