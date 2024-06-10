Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что Армения поверила России с «наивностью ребенка», надеясь на ее поддержку. «Армения с наивностью ребенка до последнего верила и надеялась, что Россия не оставит ее одну, не «кинет» ее и армянский народ. Я прошу прощения за это слово, но не могу не сказать этого», — отметил Симонян.

По его мнению, Россия обманула Армению и оставила ее без помощи. «Я с легким удивлением и завистью наблюдал, как флот приблизился к границам Израиля и начал сбивать падающие на Израиль ракеты, как самолеты вылетели с Кипра и начали помогать Израилю как союзник», — заявил Симонян. Симонян задался вопросом: была ли Россия «настолько слаба», что не смогла помочь Еревану во время 44-дневной войны. «Неужели на Каспии не было ни одного корабля, который бы приблизился к Азербайджану?» — посетовал Симонян.

Он подчеркнул, что Армения теперь вынуждена защищать себя самостоятельно. В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о фактической заморозке членства страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а затем Армения прекратила финансирование организации.

Ранее МИД РФ заявил, что отказ армянских властей вносить взносы в ОДКБ вынуждает корректировать бюджет организации. Пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян заявила о прекращении финансирования работы ОДКБ в 2024 году.

Ереван считает, что Москва не оказала необходимую помощь во время последних обострений конфликта с Баку в 2020 и 2023 годах, в результате которых Азербайджан восстановил контроль над Карабахом. На этом фоне Армения активизировала контакты с западными странами.