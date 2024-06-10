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Избиение беременной женщины из-за платка
В Москве беременную женщину, одетую в платок,  избил прохожий. Жизнь ребенка под угрозой
Избиение беременной женщины из-за платка
Станция метро Домодедовская, Москва / Фото: сайт Московского метро / Others
10 июня 2024 г.

Беременная женщина подверглась оскорблениям и избиению в Москве из-за головного платка. Пострадавшую госпитализировали, жизнь ребенка остается под угрозой.

21-летняя москвичка Милана стояла со своей матерью у входа на станцию метро «Домодедовская», когда у них произошел словесный конфликт с 63-летним прохожим: мужчине не понравились черные головной платок и платье Миланы, в связи с чем обозвал беременную девушку «матрёшкой» и скрылся.

Спустя какое-то время мужчина вернулся с железным прутом, которым он начал избивать беременную Милану и ее мать. Издание Baza сообщает, что несколько ударов прутом мужчина нанес целенаправленно по животу беременной девушки.

Пострадавшую госпитализировали, жизнь ребенка остается под угрозой — ребенок не шевелится, но у него прощупывается пульс. Нападавший уже задержан.

Нападение произошло на фоне широко обсуждаемой инициативы вице-спикера Государственной думы РФ и депутат от партии «Новые люди» Владислава Даванкова. Даванков выступил 28 мая с законодательной инициативой об избирательном запрете религиозной одежды (платков, хиджабов и никабов) в учебных заведениях.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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