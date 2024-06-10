С начала войны в Украине, начиная с февраля 2022 года и по май 2024 года, в стране было открыто более 2652 иностранных компаний, сообщает платформа «Опендатабот».

Турецкие граждане лидируют по числу владельцев иностранного бизнеса в Украине — они составляют 13,1% от общего числа бизнесов с иностранными владельцами. В общей сложности граждане Турции зарегистрировали 354 компании в Украине.

На втором месте оказались граждане Узбекистана, которые открыли 274 компании, что составляет 10,1% от общего числа.

Граждане Польши занимают третье место, открыв 193 бизнеса, что соответствует 7,1% от общего количества компаний с иностранными владельцами.

Далее следуют США (6,6%), Казахстан (5,6%), Германия (4,5%) и Азербайджан (4,5%).