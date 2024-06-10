Официальные лица США обсудили возможность заключения одностороннего соглашения с ХАМАС для освобождения пяти американских пленников в секторе Газа, если переговоры с Израилем о прекращении огня не увенчаются успехом.

Такие переговоры не будут включать Израиль и пройдут при посредничестве катарских собеседников, как и в случае с текущими дискуссиями, сообщает в понедельник NBC News со ссылкой на двух действующих и двух бывших американских чиновников.

Администрация Джо Байдена считает, что ХАМАС удерживает пятерых американских пленников, которые были захвачены 7 октября.

Чиновники также хотят получить останки еще трех граждан США, которые, как считается, погибли в тот же день.

Чиновники, однако, не знают точно, что именно Вашингтон пообещает ХАМАС в обмен на освобождение пленных граждан США, говорится в материале NBC.

«По словам чиновников, у ХАМАС может быть стимул заключить одностороннюю сделку с США, потому что это, скорее всего, еще больше обострит отношения между США и Израилем и окажет дополнительное внутриполитическое давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху», - пишет NBC News.

«Один из бывших чиновников сказал, что внутренние обсуждения также проходили в контексте того, может ли возможность того, что США заключат одностороннюю сделку с ХАМАС, оказать давление на Нетаньяху, чтобы он согласился на один из вариантов нынешнего предложения о прекращении огня», — также говорится в материале.

В субботу израильская армия освободила четырех пленных в ходе военной операции в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.

По данным Министерства здравоохранения Газы, в ходе операции при обстреле лагеря погибли по меньшей мере 274 палестинца и еще 700 получили ранения.

Израильская операция, вероятно, еще больше осложнит усилия госсекретаря США Энтони Блинкена по достижению соглашения и освобождению оставшихся пленных, сообщил NBC News высокопоставленный представитель администрации.

По словам чиновника, итоги израильской операции лишь укрепили решение Нетаньяху продолжать войну в Газе, вместо того чтобы брать обязательства по прекращению конфликта.

Высокопоставленный американский чиновник добавил, что идея переговоров между Белым домом и ХАМАС остается «очень реалистичным вариантом», если предложенное в настоящее время соглашение о прекращении огня не будет продвигаться», — отмечает NBC.

С начала войны в Газе, согласно местному здравоохранению, погибло более 37 100 палестинцев, большинство из которых женщины и дети, и еще почти 84 700 человек получили ранения.

Большая часть районов Газы лежит в руинах в условиях тяжелой блокады продовольствия, чистой воды и медикаментов.