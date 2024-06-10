На встрече в Президентском комплексе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обсудили ситуацию в Карабахе, восстановление освобожденных азербайджанских территорий, израильскую резню в Газе со стороны и другие региональные и глобальные вопросы.

«Турция следит за процессом выхода российских миротворцев из Карабаха и одобряет восстановительные работы на освобожденных от оккупации азербайджанских землях», — заявил Эрдоган.

Он также резко осудил действия Израиля, назвав их «геноцидом» на палестинских территориях.

«Израиль своими преступлениями угрожает не только региональной, но и глобальной безопасности», — сказал турецкий лидер, призвав мировое сообщество «оказать давление на Израиль» для создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Президент Эрдоган приветствовал решение азербайджанского парламента создать группу дружбы с Северным Кипром, отметив, что приглашение главы ТРСК Эрсина Татара на саммит Организации тюркских государств в Шуше «придаст импульс кипрскому вопросу».

Стороны также обсудили предстоящий Климатический саммит ООН COP29 в Азербайджане, где Турция окажет всемерную поддержку и проведет мероприятия в рамках проекта «Ноль отходов» под патронажем Эмине Эрдоган.