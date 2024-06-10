Спутниковые снимки Planet Labs показали последствия сильного пожара в районе железнодорожного вокзала в аннексированном РФ Джанкое. Снимки были опубликованы украинским проектом «Схемы» на платформе Telegram.

В Генштабе ВСУ заявили ранее о поражении в Джанкое российских ракетных комплексов С-400 и об ударах по дивизионам С-300 у Евпатории и Черноморского на аннексированном полуострове.

Источники издания ASTRA сообщили, что ракеты ATACMS повредили 2 РЛС и место дислокации дивизии ПВО в окрестностях Джанкоя.

Сообщалось также о по меньшей мере 10 ракетах, выпущенных ВСУ по Крыму в ночь на понедельник. Ни одна из них, по данным собеседников ASTRA, не была сбита.

Издание также сообщило, что известно как минимум об одном погибшем и шестерых раненых российских военнослужащих.

Российские власти, в том числе Минобороны, не комментировали ночную ракетную атаку на полуостров.