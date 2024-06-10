Китай и пять государств Центральной Азии создают механизм для улучшения реагирования на стихийные бедствия. Главы ведомств по чрезвычайным ситуациям всех шести стран подписали соглашение о сотрудничестве после встречи в городе Урумчи на западе Китая. Пакт предусматривает создание рабочей группы для снижения рисков и разработки более эффективных планов реагирования на стихийные бедствия.

«Этот механизм станет новой платформой для углубления взаимовыгодного и практического сотрудничества между шестью странами», — цитирует издание Business Kazakhstan заявление Министерства по чрезвычайным ситуациям Китая.

«Китай готов укреплять связь и координацию с пятью странами Центральной Азии в области управления чрезвычайными ситуациями, чтобы внести вклад в создание более тесного китайско-центральноазиатского сообщества с общим будущим», — сообщает китайское МЧС.

В предложении также может присутствовать элемент борьбы с терроризмом/безопасности. Ван Маньда, представитель китайкого ведомства, сообщил, что соглашение предусматривает проведение совместных учений по реагированию на чрезвычайные ситуации для устранения возможных «аварий» на нефте- и газопроводах.

«За последний год в рамках сотрудничества между Китаем и Центральной Азией в области управления чрезвычайными ситуациями китайская сторона провела ряд мероприятий, включая форумы высокопоставленных аналитических центров по управлению чрезвычайными ситуациями, семинары по повышению промышленной безопасности и обмен опытом в области предотвращения рисков безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном китайским информагентством «Синьхуа».

Главный чиновник Таджикистана по управлению чрезвычайными ситуациями Рустам Назарзода высоко оценил соглашение, заявив, что оно «будет способствовать углублению интеграционных процессов и расширению сотрудничества в области снижения риска бедствий», сообщает официальное информационное агентство «Ховар».

В докладе Всемирного банка, опубликованном в конце 2023 года, отмечается, что Центральная Азия является регионом, «сильно подверженным стихийным бедствиям, особенно наводнениям, землетрясениям и оползням».

В докладе добавляется, что «среднегодовая численность населения, пострадавшего от наводнений в этих странах, достигает почти 1 миллиона человек, а среднегодовая численность населения, пострадавшего от землетрясений, составляет почти 2 млн человек. За последние 20 лет эти бедствия привели к убыткам, превышающим 1,5 млрд долларов США».

Ранее в этом году наводнения в Центральной Азии привели к перемещению десятков тысяч граждан и нанесли значительный материальный ущерб.