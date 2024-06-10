Руководство Казахстана рассмотрит петицию против пропаганды ЛГБТ, размещенную на сайте правительства страны «Казахстанским союзом родителей» и набравшую с 31 мая более 50 тыс. подписей.

«Министерство культуры и информации РК организует деятельность рабочей группы, включающей представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений», — заявили на сайте Министерства культуры и информации Казахстана, комментируя петицию.

Ранее 31 мая на сайте правительства центральноазиатской страны была опубликована петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!», которая в свою очередь собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения.

Авторы петиции утверждают, что детям и молодежи в стране «навязываются однополые отношения через книги, телевизоры и смартфоны».

«Так, крадучись и незаметно, среди молодежи формируются новые стандарты сексуальных отношений. Попутно продвигается, что традиционные ценности — это пережитки прошлого, признак отсталости», — говорится в тексте петиции.

Инициаторы призвали «большинство» не молчать: «Пока мы, большинство, молчим, наши дети в силу своей незрелости и неопытности начинают считать, что однополая любовь — это нормально и даже модно».