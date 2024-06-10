Малайзия подписала меморандум о взаимопонимании на покупку трех турецких военных кораблей типа «корвет», сообщил Секретариат оборонной промышленности Турции (SSB).

Присутствуя на церемонии в столице Анкаре, министр обороны Мохамед Халед Нордин представил письмо Малайзии о согласии приобрести военные корабли, которые будут построены турецкой оборонной компанией STM, говорится в заявлении SSB в понедельник.

Глава SSB Халук Гёргун, который присутствовал на мероприятии, сказал, что меморандум о взаимопонимании знаменует собой новую главу стратегического партнерства между оборонной промышленностью двух стран.

«Успешное выполнение этого проекта обеспечит турецкой оборонной промышленности приоритет в качестве поставщика в других проектах Королевского флота Малайзии в рамках программы трансформации 15 к 5, которая будет реализована в предстоящий период», — сказал Гёргун.

Он подчеркнул, что Турция будет «развиваться вместе с дружественными и братскими странами, обмениваясь нашими технологиями, ноу-хау и опытом в оборонной промышленности».

Корветы типа MILGEM ADA спроектированы для выполнения различных задач, включая патрулирование, противолодочные и противокорабельные операции, а также защиту морских коммуникаций. Корабли имеют водоизмещение порядка 2400 тонн и оснащены торпедными, артиллерийскими и зенитными вооружениями.

Ранее Пакистан заказал четыре таких корабля, а Украина — два. Малайзия стала третьей страной, выбравшей турецкие корветы.