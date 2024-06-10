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Совбез ООН проголосовал за конец войны в Газе
Совет Безопасности ООН принял резолюцию США с изложенным ранее Байденом планом прекращения огня в Газе
Совбез ООН проголосовал за конец войны в Газе
Совбез ООН / Фото: Reuters / Others
10 июня 2024 г.

Совет безопасности ООН принял разработанное США соглашение о прекращении огня, призванное остановить восьмимесячные военные действия Израиля в секторе Газа.

Проект резолюции, одобренный президентом Джо Байденом, был доработан в воскресенье после почти недельных переговоров между членами совета, состоящего из 15 человек.

Для того чтобы резолюция прошла, необходимо, чтобы в ее пользу было отдано не менее девяти голосов и не было наложено вето странами, имеющими на то право — США, Францией, Великобританией, Китаем или Россией.

Китай не заблокировал предложение, а Россия воздержалась.

В марте Китай и Россия наложили вето на резолюцию о прекращении огня в Газе, заявив, что она даст Израилю зеленый свет для атаки на город Рафах. До этого США наложили вето на три проекта резолюций, два из которых требовали немедленного прекращения огня.

31 мая Байден объявил, что Израиль предложил план из трех частей, который в конечном итоге приведет к постоянному прекращению огня в Газе, а также к освобождению всех пленных, удерживаемых там с 7 октября.

По данным органов здравоохранения Газы, с тех пор израильские войска убили более 37 тыс. палестинцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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