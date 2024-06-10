Парламент Армении проведет внеочередное заседание, где будет рассмотрена отставка правительства и формирование нового кабмина. Рассмотрение роспуска кабинета министров намечено на 17 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе и на сайте Национального собрания Армении.

Спикер парламента Ален Симонян подписал решение о внеочередном заседании, говорится в сообщении.

«По инициативе депутатов Национального собрания 17 июня 2024 года созвать внеочередную сессию со следующей повесткой дня: «Проект послания Национального собрания об отставке правительства и необходимости формирования нового правительства», — сообщает сайт законодательного органа Армении.

Незадолго до этих сообщений архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий оппозиционное движение «Тавуш во имя Родины», объявил о начале процесса импичмента премьер-министра Никола Пашиняна.