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Пашиняну грозит импичмент
Парламент Армении соберется на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть отставку кабинета министров
Пашиняну грозит импичмент
Фото: Reuters / Others
10 июня 2024 г.

Парламент Армении проведет внеочередное заседание, где будет рассмотрена отставка правительства и формирование нового кабмина. Рассмотрение роспуска кабинета министров намечено на 17 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе и на сайте Национального собрания Армении.

Спикер парламента Ален Симонян подписал решение о внеочередном заседании, говорится в сообщении.

«По инициативе депутатов Национального собрания 17 июня 2024 года созвать внеочередную сессию со следующей повесткой дня: «Проект послания Национального собрания об отставке правительства и необходимости формирования нового правительства», — сообщает сайт законодательного органа Армении.

Незадолго до этих сообщений архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий оппозиционное движение «Тавуш во имя Родины», объявил о начале процесса импичмента премьер-министра Никола Пашиняна.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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