ТУРЦИЯ
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Власти Турции приветствуют решение Совбеза ООН
Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч назвал результат голосования в Совбезе ООН по перемирию «обнадеживающим», несмотря на запоздалое решение
Власти Турции приветствуют решение Совбеза ООН
Акиф Чагатай Кылыч / Фото: АА / Others
10 июня 2024 г.

Турецкие власти приветствуют резолюцию Совета Безопасности ООН о перемирии, хотя оно и было принято с опозданием. Об этом заявил главный советник президента Турции по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

«Результат голосования по прекращению огня в Совете Безопасности ООН, хотя и запоздалое решение, обнадеживает», — отметил он.

В своем посте в социальных сетях Кылыч подчеркнул необходимость срочного обеспечения международной поддержки для скорейшего вступления решения в силу и начала прекращения огня. «Необходимо срочно обеспечить международную поддержку для скорейшего вступления в силу этого решения и начала процесса перемирия», — написал он.

Советник добавил, что под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция готова сделать все возможное для прекращения «продолжающихся месяцами зверств и антигуманного геноцида» в секторе Газа. «Под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана мы всегда готовы сделать все возможное, чтобы положить конец продолжающимся месяцами зверствам и антигуманному геноциду в Газе», — подчеркнул Кылыч.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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