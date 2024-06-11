ТУРЦИЯ
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Турция приветствует резолюцию Совбеза ООН по Газе
Анкара поддерживает план ООН о прекращении огня в секторе Газа и требует, чтобы Израиль полностью выполнил резолюцию, включая вывод войск
Турция приветствует резолюцию Совбеза ООН по Газе
МИД Турции / Others
11 июня 2024 г.

Турция оценивает резолюцию 2735 Совета Безопасности ООН, принятую 10 июня и направленную на установление перемирия в Газе, как «важный шаг для прекращения резни» в этом регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Турции.

«Мы приветствуем конструктивный и позитивный подход ХАМАС к данному плану перемирия», — заявили в Анкаре.

Вместе с тем в турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что для Израиля «обязательным является взять на себя обязательство соблюдать постоянное прекращение огня и в полной мере выполнять все положения этой резолюции». Это включает полный вывод израильских войск из сектора Газа.

«Турция будет продолжать вносить вклад в окончательное прекращение войны, взаимный обмен заложниками и заключенными, возвращение перемещенных палестинцев в Газу, бесперебойную доставку гуманитарной помощи и шаги по восстановлению региона», — говорится в заявлении МИД.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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