Турция оценивает резолюцию 2735 Совета Безопасности ООН, принятую 10 июня и направленную на установление перемирия в Газе, как «важный шаг для прекращения резни» в этом регионе. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Турции.

«Мы приветствуем конструктивный и позитивный подход ХАМАС к данному плану перемирия», — заявили в Анкаре.

Вместе с тем в турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что для Израиля «обязательным является взять на себя обязательство соблюдать постоянное прекращение огня и в полной мере выполнять все положения этой резолюции». Это включает полный вывод израильских войск из сектора Газа.

«Турция будет продолжать вносить вклад в окончательное прекращение войны, взаимный обмен заложниками и заключенными, возвращение перемещенных палестинцев в Газу, бесперебойную доставку гуманитарной помощи и шаги по восстановлению региона», — говорится в заявлении МИД.