Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с ключевыми представителями израильской оппозиции во вторник, на следующий день после того, как он прибыл, чтобы продвинуть план прекращения огня в Газе.

Во вторник Блинкен встретится в Тель-Авиве с Бени Ганцем, центристом и бывшим начальником армии, который в воскресенье вышел из правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также с лидером оппозиции Яиром Лапидом.

В понедельник Блинкен встречался с Нетаньяху в Иерусалиме. Госсекретарь сказал премьеру Израиля, что план Байдена по прекращению огня «откроет возможность спокойствия на северной границе Израиля и дальнейшей интеграции со странами региона».

В ходе своего восьмого турне по региону с начала войны Блинкен, как ожидается, также сделает остановки в Иордании и Катаре.

В понедельник Совет Безопасности ООН принял разработанную США резолюцию в поддержку шестинедельного плана прекращения огня, согласно которому Израиль выведет войска из населенных пунктов Газы, а ХАМАС освободит израильских пленных.

План перемирия был первоначально объявлен 31 мая президентом США Джо Байденом.

Соединенные Штаты, верный союзник Израиля, подвергались широкой критике за блокирование нескольких предыдущих проектов резолюций ООН, призывавших к прекращению огня.

В понедельник ХАМАС заявил, что «приветствует» результаты голосования и подтвердил свою готовность сотрудничать с посредниками.

Соединенные Штаты выразили надежду, что Палестинская администрация Аббаса, базирующаяся на Западном берегу и не имеющая полномочий над Газой, будет играть роль в управлении этой территорией в будущем.

Нетаньяху накануне получил серьезный политический удар, когда Ганц и другой член военного кабинета объявили об отставке в воскресенье.

Ганц раскритиковал Нетаньяху за неспособность изложить план послевоенного управления Газой и сказал, что премьер-министр «мешает нам» одержать «настоящую победу».