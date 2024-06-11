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США обещают «адскую зону» между Китаем и Тайванем
Главный адмирал США в Тихом океане пообещал «беспилотную адскую зону» в Тайваньском проливе
США обещают «адскую зону» между Китаем и Тайванем
Адмирал Сэмюэл Папаро / Фото: AP / Others
11 июня 2024 г.

В случае китайского вторжения на Тайвань остров может развернуть массивный рой беспилотников, предназначенных для срыва и преследования вторгшихся сил.

План Hellscape, по словам высшего адмирала США в Тихом океане, призван отвлечь Китай и дать Соединенным Штатам время для ответных действий.

На саммите «Диалог Шангри-Ла» адмирал Сэмюэл Папаро, глава Индо-Тихоокеанского командования США, подчеркнул, что передовые беспилотные системы могут сыграть важную роль в сдерживании конфликта в Тайваньском проливе.

«Я хочу превратить Тайваньский пролив в беспилотную адскую зону, используя ряд секретных возможностей», — заявил Папаро.

«Я могу сделать их жизнь абсолютно несчастной на месяц, что позволит мне выиграть время для всего остального», — добавил адмирал.

Для реализации такого плана потребуются значительные инвестиции в дешевые и надежные беспилотники, чем США занимаются в рамках своей инициативы Replicator.

В прошлом году Министерство обороны США официально объявило об этой программе, изложив долгосрочный план по развертыванию тысяч автономных систем.

Еще в марте заместитель министра обороны Кэтлин Хикс заявила, что в этом финансовом году Пентагон намерен потратить на Replicator 1 млрд долларов.

Предыдущим летом Хикс заявила, что Replicator призван нейтрализовать значительное преимущество Китая, которое заключается в его огромных размерах: «Больше кораблей. Больше ракет. Больше людей».

По ее словам, Пентагон противопоставит китайской армии «свою массу, но нашу будет сложнее предугадать, нацелиться на нее и победить».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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