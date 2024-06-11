Глава миссии Турции в Южном Судане Эрдем Мутаф нанес визит заместителю министра иностранных дел Южного Судана Семайе Кумбе в столице страны Джубе в целях укрепления отношений между двумя странами. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

На встрече обсуждались важнейшие вопросы, включая текущие и возможные будущие соглашения между Турцией и Южным Суданом в таких областях, как экономика, высшее образование, сотрудничество в сфере безопасности, двойное налогообложение и защита инвестиций.

Семайя высоко оценил визит Мутафа и выразил благодарность за постоянную поддержку Турцией Южного Судана в различных областях, включая гуманитарные и образовательные возможности.

Он добавил, что отношения между Южным Суданом и Турцией скреплены историей и Южный Судан будет продолжать поддерживать Турцию на внутреннем и международном уровнях.

Семайя также подтвердил приверженность правительства мирному процессу как внутри страны, так и за ее пределами.

Мутаф выразил свою признательность и передал Семайе поздравительное послание от своего коллеги, а также проинформировал его о деятельности Турции в стране.

Мутаф сказал, что Турция была одной из первых стран, признавших независимость Южного Судана в 2011 году и будет продолжать оказывать стране поддержку в виде гуманитарной помощи, наращивания потенциала и в других областях.