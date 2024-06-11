Пропалестинские активисты протестовали в метро Нью-Йорка

Пропалестинские протесты вспыхнули в одном из метро Нью-Йорка. Активисты перешли туда после стычек с израильскими сторонниками в парке Юнион-сквер в Нью-Йорке. Станцию временно закрыли. По мере роста напряженности полиция вмешалась в демонстрацию и арестовала несколько активистов. #trtнарусском #протесты #ньюйорк #метро #метросша #активисты #сша #палестина #полиция #аресты #ньюйорксити #новости #трт #новостимира