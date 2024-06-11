Вдова экс-лидера ДАЕШ заявила, что в тюрьме в Ираке он подвергался «сексуальным пыткам» под американским арестом, что нанесло ему психологическую травму и направило на путь экстремизма.

В интервью BBC News Умм Худайфа — вдова Абу Бакра аль-Багдади, убитого в ходе военной операции США в октябре 2019 года, — заявила, что ее муж был «религиозным, но не экстремистом» до заключения в американском лагере «Букка» в Ираке в 2004 году. Тогда он, как сообщается, был арестован за создание другой вооруженной группы для борьбы с американскими и союзными западными оккупационными силами в стране.

Отмечая, что он был «консервативным, но открытым», Умм Худайфа утверждала, что именно годичное заключение превратило его в того лидера ДАЕШ, каким его узнал весь мир. После освобождения у аль-Багдади, по ее словам, возникли «психологические проблемы», он «стал вспыльчив и склонен к вспышкам гнева».

Когда Худайфа спрашивала его об этом, он отвечал, что «подвергся воздействию чего-то, что никто из вас не способен понять», не вдаваясь в детали. По мнению вдовы лидера ДАЕШ, это означало, что он «подвергался сексуальным пыткам».

Теперь, спустя почти пять лет после убийства аль-Багдади и военного и территориального поражения ДАЕШ, Умм Худайфа содержится в иракской тюрьме в столице страны Багдаде, где она находится под следствием по подозрению в причастности к таким преступлениям, как сексуальное порабощение женщин, похищенных экстремистской группировкой.

Один человек, Хамид Язиди, и его дочь Соад, которая, как сообщается, семь раз становилась жертвой ДАЕШ, возбудили гражданское дело против Умм Худайфы и добиваются смертной казни, настаивая на том, что она принимала непосредственное и самое непосредственное участие в подобных преступлениях.

«Она отвечала за все», — цитирует Соада BBC News. «Она делала выбор — эта будет служить ей, та — ее мужу... и моя сестра была одной из этих девушек».

Отрицая эти обвинения, вдова аль-Багдади утверждает, что даже пыталась бежать с территории ДАЕШ, но ее останавливали на КПП и отправляли обратно вооруженные боевики

Она назвала зверства, совершенные ДАЕШ на протяжении всего периода ее бесчинств и правления на территории Сирии и Ирака, «огромным шоком» и «бесчеловечностью», заявив, что группировка «перешла черту гуманности», и что ей «стыдно» за жестокость группировки по отношению к общинам этнических меньшинств.