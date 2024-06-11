Как выглядят после освобождения заложники Израиля и ХАМАС

Интернет-пользователи отмечают сильную разницу во внешнем виде палестинца Бассема Тамими — узника Израиля и бывшей заложницы ХАМАС израильтянки Ноа Аргамани, которые пробыли в неволе около 8 месяцев. #trtнарусском #палестина #газа #заложники #хамас #заложница #заключенный #израиль #разница #контраст #узник #бассемтамими #ноааргамани #свобода #неволь #конфликт #мир #безопасность #новости #трт #новостимира