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Как выглядят после освобождения заложники Израиля и ХАМАС
Интернет-пользователи отмечают сильную разницу во внешнем виде палестинца Бассема Тамими — узника Израиля и бывшей заложницы ХАМАС израильтянки Ноа Аргамани, которые пробыли в неволе около 8 месяцев. #trtнарусском #палестина #газа #заложники #хамас #заложница #заключенный #израиль #разница #контраст #узник #бассемтамими #ноааргамани #свобода #неволь #конфликт #мир #безопасность #новости #трт #новостимира
Как выглядят после освобождения заложники Израиля и ХАМАС / Others
11 июня 2024 г.
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