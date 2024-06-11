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ХАМАС принял резолюцию Совбеза ООН
Представитель ХАМАС заявил, что группа принимает резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня и готова обсуждать детали
ХАМАС принял резолюцию Совбеза ООН
Сами Абу Зухри / Фото: Reuters / Others
11 июня 2024 г.

ХАМАС принимает резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении огня и готов к переговорам о деталях.

Об этом во вторник заявил агентству Reuters высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри, добавив, что от Вашингтона зависит, будет ли Израиль ее соблюдать.

По его словам, ХАМАС принимает резолюцию Совета Безопасности ООН в отношении прекращения огня, вывода израильских войск и обмена пленных на палестинцев, заключенных и в израильских тюрьмах.

«Администрация США сталкивается с реальным испытанием, чтобы выполнить свои обязательства по принуждению оккупантов к немедленному прекращению войны в рамках выполнения резолюции Совета Безопасности ООН», - сказал Абу Зухри.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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