Директор ФСБ Александр Бортников 11 июня заявил, что к мартовскому теракту в «Крокус Сити Холле» в Красногорске причастна военная разведка Украины. Хотя ранее он же подтвердил, что у террористов, совершивших нападение, были связи с «‎ДАЕШ»‎.

Глава ФСБ заявил, что западные и украинские спецслужбы якобы «‎активно вовлекают все больше исполнителей для совершения преступлений»‎ в России. По его словам, западные кураторы проводят обучение террористов, их боевую подготовку, а также снабжают их оружием.

«Примером этого является установленная нами связь между военной разведкой Украины и терактом, произошедшим в «‎‎Крокус Сити Холле» в Подмосковье», — заявил Бортников.

Чиновник также отметил, что с начала российско-украинской войны в одном только Центральном федеральном округе, куда входит Москва, было предотвращено 134 теракта и диверсии. Он добавил, что благодаря усилиям российских спецслужб удалось предотвратить как минимум восемь терактов в местах массового скопления людей. За этими планами, как утверждает Бортников, стояли выходцы из стран Центральной Азии.

24 мая Бортников заявил, что за терактом в «‎Крокус Сити Холле»‎ стояла «‎ДАЕШ»‎. Несколько вооруженных лиц открыли огонь в концертном зале в Красногорске, пригороде Москвы, вечером 22 марта. В результате теракта погибли по меньшей мере 145 человек и более 500 получили ранения.

Директор ФСБ тогда подчеркнул, что подготовка, финансирование, нападение и отступление участников были «скоординированы через интернет членами провинции Хорасан ДАЕШ-К)», филиала «ДАЕШ‎»‎, действующего в Афганистане и Пакистане.

«Расследование продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что украинская военная разведка непосредственно причастна к этому нападению», — подчеркнул глава российских спецслужб он на заседании Совета глав органов безопасности государств СНГ в Бишкеке.

Украина категорически отрицает какую-либо связь с нападением, а Белый дом со ссылкой на данные ЦРУ заявил, что нет никаких признаков того, что за терактом стоит Киев.