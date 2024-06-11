Израиль наращивает военную кампанию против Ливана и расширяет географию ударов. 10 июня Тель-Авив нанес авиаудар по северу Ливана, району Хермель на границе с Сирией. По данным местных властей, погибли более 10 человек, из них трое — члены «Хезболлы».

Хермель находится в 130 км от границы с Израилем. Это самый северный израильский удар по Ливану с момента начала столкновений между Израилем и «Хезболлой» 8 октября, на следующий день после начала израильского вторжения в Газу.

Израильская армия оправдывалась, что нанесла удар по базе «Хезболлы», которая занималась «наращиванием материально-технических сил».

Тель-Авив утверждает, что удар был нанесен в ответ на то, что «Хезболла» сбила израильский беспилотник над южным Ливаном.

Израильские военные уточнили, что нанесли авиаудары по объекту в районе Баальбека, а также по объектам в южной части Ливана. По данным израильской армии, «Хезболла» в ответ на удар утром 11 июня выпустила более 50 ракет по Голанским высотам, но все они, как утверждают в Тель-Авиве, были сбиты силами ПВО.

Позже «Хезболла» заявила, что выпустила зенитные ракеты по израильскому истребителю, участвовавшему в полуночном ударе, «вынудив его отступить».

Помимо удара по Баальбеку, израильские военные ударили по нескольким другим объектам «Хезболлы» на севере и юге Ливана, включая военный комплекс и два здания в Айтаруне. О погибших пока не сообщалось.

Напряженность между «Хезболлой» и Израилем нарастала с марта. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант неоднократно угрожал расширить военные операции в Ливане и отмечал, что ливанцы должны готовиться к «горячему лету». Ранее министр допускал, что Израиль может начать полномасштабное вторжение в Ливан.