Китай отказался от участия в швейцарском саммите по урегулированию российско-украинской войны. Пекин мотивировал это тем, что на мероприятие не позвали Россию. Как заявил 10 июня глава МИД КНР Ван И, Китай призывает созвать новую конференцию, на которую пригласят обе стороны конфликта. Такой формат встречи Пекин поддержит, уточнил дипломат.

По его словам, для того, чтобы найти формулу примирения, нужны обе стороны конфликта и каждая должна быть одинаково представлена. Швейцарский саммит будет лишь односторонней попыткой Киева собрать союзников и выдвинуть Москве ультиматум, считают в Пекине.

Потому Китай призывает созвать «реальную мирную конференцию» по урегулированию российско-украинской войны, подчеркнул Ван И во время встречи министров БРИКС в Нижнем Новгороде.

«Кризис в Украине продолжается. Китай призывает созвать реальную мирную конференцию, которая будет одобрена российской и украинской сторонами», — подчеркнул министр.

Он также призвал БРИКС занять «независимую, объективную и непредвзятую позицию» по отношению к войне. Кроме того, он заявил, что страны объединения должны содействовать усилиям по достижению мирного решения и отвергать любые попытки разжечь новую холодную войну.

Помимо Китая, от участия в мирном саммите по Украине отказались и другие азиатские страны, в частности, Пакистан и Саудовская Аравия. Киев обвинил власти КНР в «срыве мирной конференции», считая, что Китай призвал своих азиатских соседей не участвовать в швейцарском саммите.

Встреча глав МИД БРИКС проходит в Нижнем Новгороде 10 и 11 июня. Это первая встреча министров объединения после расширения: 1 января текущего года в блок вступили Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.