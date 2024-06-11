Илон Маск 11 июня пригрозил запретить устройства Apple в своих компаниях из-за партнерства компании-производителя iPhone с OpenAI.

Накануне Apple объявила о партнерстве с разработчиком искусственного интеллекта OpenAI, в том числе об интеграции ChatGPT в некоторые из программных продуктов iPhone. В частности, речь шла о возможности внедрить нейросети в новую и улучшенную версию Siri. Кроме того, Apple заявила, что интеграция ChatGPT будет доступна бесплатно без создания учетной записи в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia в конце этого года.

После этого Илон Маск опубликовал в X (бывший Twitter) серию постов, в которых раскритиковал это партнерство.

«Если Apple интегрирует OpenAI на уровне операционной системы, то устройства Apple будут запрещены в моих компаниях. Это неприемлемое нарушение безопасности», — написал предприниматель.

Маск отметил, что его беспокоит партнерство Apple со сторонним искусственным интеллектом (ИИ), который «она не понимает» и «не может создать сама».

Миллиардер добавил, что «совершенно абсурдно, что Apple недостаточно умна, чтобы создать свой собственный ИИ», но может гарантировать, что OpenAI защитит безопасность и конфиденциальность пользователей.

«Apple понятия не имеет, что на самом деле происходит, когда они передают ваши данные OpenAI. Они продают вас с потрохами», — заявил Маск, не приводя никаких доказательств в подтверждение своего заявления.

Apple ранее уточнила, что «для пользователей, которые обращаются к ChatGPT, предусмотрены меры защиты», добавив, что IP-адреса устройств будут оставаться конфиденциальными, а OpenAI не будет хранить запросы.

В заявлении также говорится, что пользователи, решившие подключить свои учетные записи, будут подпадать под действие политики использования данных ChatGPT.

Siri может использовать опыт ChatGPT, когда это полезно.

Неприязнь Маска к OpenAI, соучредителем и финансовым спонсором которой он был ранее, проявляется так радикально не в первый раз. Миллиардер публично враждует с гендиректором компании Сэмом Альтманом и подал в суд на OpenAI, обвинив ее в предательстве своей первоначальной миссии быть открытым исходным кодом и «разрабатывать AGI на благо человечества».

После расставания с OpenAI Маск запустил собственную конкурирующую компанию в области ИИ xAI и конкурента ChatGPT под названием Grok. Однако они пока не пользуются такой же популярностью.