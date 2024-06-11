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10-летняя палестинка сильно пострадала от израильской атаки по кондитерской лавке
Израильские войска нанесли удар по кондитерской лавке в лагере Бурейдж. В тот момент там находилась 10-летняя палестинка Хана Акль, которая получила сильные ожоги, и теперь ей необходимо лечение за границей. #trtнарусском #палестина #газа #бурейдж #девочка #ожоги #атака #удар #израиль #новости #трт #новостимира
10-летняя палестинка сильно пострадала от израильской атаки по кондитерской лавке / Others
11 июня 2024 г.
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