10-летняя палестинка сильно пострадала от израильской атаки по кондитерской лавке

Израильские войска нанесли удар по кондитерской лавке в лагере Бурейдж. В тот момент там находилась 10-летняя палестинка Хана Акль, которая получила сильные ожоги, и теперь ей необходимо лечение за границей. #trtнарусском #палестина #газа #бурейдж #девочка #ожоги #атака #удар #израиль #новости #трт #новостимира