Датские следователи задержали гражданина России, подозреваемого в содействии деятельности иностранной разведывательной службы. Об этом во вторник сообщили в службах госбезопасности Дании.

Проживавший в Дании человек был допрошен по подозрению в нарушении части уголовного кодекса, касающейся операций по оказанию иностранного влияния, говорится в заявлении Датской службы национальной безопасности и разведки. Дело не связано с только что завершившимися выборами в Европарламент, говорится в заявлении.

Задержанный, чья личность не раскрывается, как ожидается, будет отпущен после допроса.