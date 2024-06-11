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В Дании россиянина заподозрили в «иностранном влиянии»
Служба нацбезопасности Дании задержала гражданина РФ по подозрению в работе с «иностранной разведкой»
В Дании россиянина заподозрили в «иностранном влиянии»
Фото: Reuters / Others
11 июня 2024 г.

Датские следователи задержали гражданина России, подозреваемого в содействии деятельности иностранной разведывательной службы. Об этом во вторник сообщили в службах госбезопасности Дании.

Проживавший в Дании человек был допрошен по подозрению в нарушении части уголовного кодекса, касающейся операций по оказанию иностранного влияния, говорится в заявлении Датской службы национальной безопасности и разведки. Дело не связано с только что завершившимися выборами в Европарламент, говорится в заявлении.

Задержанный, чья личность не раскрывается, как ожидается, будет отпущен после допроса.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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