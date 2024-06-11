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Согласится ли Израиль завершить восьмимесячную войну?
Совет Безопасности ООН поддержал предложение президента Джо Байдена о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа и призвал стороны принять соглашение, направленное на прекращение восьмимесячной войны. #trtнарусском #израиль #армия #палестина #хамас #перемирие #война #соглашение #израильтяне #нетвойне #новини #новости #трт #новостимира
Согласится ли Израиль завершить восьмимесячную войну? / Others
11 июня 2024 г.
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