В Азербайджане предложили поправку к Семейному кодексу. Согласно ей, будет расширен круг родственников гражданина, с которыми ему нельзя будет заключить брачные отношения.

Таким образом в 12-й статье Семейного кодекса может появиться запрет на заключение брака между двоюродными братьями и сестрами, имеющих общих биологических бабушку или дедушку, а также между тетей и племянником или дядей и племянницей.

Эти поправки обсуждались в Милли Меджлисе в рамках заседания комитета по вопросам семьи во вторник 11 июня, сообщает агентство Qafqazinfo.

Таким образом азербайджанские законадатели попытаются упредить риски генетических заболеваний у детей, появившихся в межродственных брачных отношениях.