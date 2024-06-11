ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Азербайджан запретит родственные браки
В азербайджанском парламенте предложили внести поправку в Семейный кодекс, расширяющую круг родственников, брак с которыми законодательно недопустим
Азербайджан запретит родственные браки
Фото: Reuters / Others
11 июня 2024 г.

В Азербайджане предложили поправку к Семейному кодексу. Согласно ей, будет расширен круг родственников гражданина, с которыми ему нельзя будет заключить брачные отношения.

Таким образом в 12-й статье Семейного кодекса может появиться запрет на заключение брака между двоюродными братьями и сестрами, имеющих общих биологических бабушку или дедушку, а также между тетей и племянником или дядей и племянницей.

Эти поправки обсуждались в Милли Меджлисе в рамках заседания комитета по вопросам семьи во вторник 11 июня, сообщает агентство Qafqazinfo.

Таким образом азербайджанские законадатели попытаются упредить риски генетических заболеваний у детей, появившихся в межродственных брачных отношениях.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us