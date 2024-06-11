11 июня 2024 г.
В Азербайджане предложили поправку к Семейному кодексу. Согласно ей, будет расширен круг родственников гражданина, с которыми ему нельзя будет заключить брачные отношения.
Таким образом в 12-й статье Семейного кодекса может появиться запрет на заключение брака между двоюродными братьями и сестрами, имеющих общих биологических бабушку или дедушку, а также между тетей и племянником или дядей и племянницей.
Эти поправки обсуждались в Милли Меджлисе в рамках заседания комитета по вопросам семьи во вторник 11 июня, сообщает агентство Qafqazinfo.
Таким образом азербайджанские законадатели попытаются упредить риски генетических заболеваний у детей, появившихся в межродственных брачных отношениях.