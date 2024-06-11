Президент Владимир Зеленский, комментируя рост мобилизации в Украине и реакцию общества, заявил, что для сохранения государства необходимо его отстоять. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Что касается мобилизации, я абсолютно трезво на это смотрю, потому что мобилизация у нас продолжается из-за состояния войны с первого дня. Я вижу, что этот вопрос есть в обществе, безусловно, не первый день война, но если мы хотим сохранить государство, то надо его отстоять», — заявил президент Украины.

Также Зеленский подчеркнул важность того, чтобы пророссийские лозунги не набирали обороты в демократической Европе. По его словам, проведение Конференции по восстановлению Украины в Берлине является успехом, особенно на «фоне попыток России сорвать мирный саммит в Швейцарии».

17 мая Минобороны представило приложение «Резерв+» для военнообязанных, призывников и резервистов. 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, который устанавливает, что мобилизации подлежат военнообязанные от 25 до 60 лет. Этим законом власти ставят цель пополнить армейские подразделения за счет введения более жестких правил призыва. 31 мая Зеленский заявил, что после вступления в силу нового закона темпы мобилизации в Украине увеличились.