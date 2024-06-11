Сын президента США Хантер Байден признан присяжными виновным по трем пунктам обвинения, связанным с нарушениями при хранении оружия, сообщает CNN. Это первый случай, когда ближайший родственник президента признан виновным в преступлении во время пребывания отца на посту.

54-летний Хантер Байден может получить до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до $750 тыс. Его обвиняют в незаконном владении револьвером Colt Cobra 38 Special, предоставлении ложных данных при покупке оружия и сокрытии наркотической зависимости.

Президент Джо Байден отказался комментировать это дело.