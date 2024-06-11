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Путин принял Хакана Фидана в Москве
Президент РФ встретился с министром иностранных дел Турции в рамках визита Хакана Фидана в Россию для участия в саммите БРИКС
Путин принял Хакана Фидана в Москве
Владимир Путин и Хакан Фидан / Others
11 июня 2024 г.

Президент России Владимир Путин принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, прибывшего в Москву для участия в сессии БРИКС в рамках встречи глав МИД объединения.

«Мы приветствуем заинтересованность Турции в работе БРИКС. Мы приветствуем развитие отношений с Турцией. Все события происходят под руководством моего друга, президента Эрдогана», — заявил Путин в ходе встречи с Хаканом Фиданом в Москве.

Путин также сообщил, что планирует встретиться с президентом Эрдоганом в Астане в июле этого года.

Хакан Фидан также встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках встречи БРИКС+. На повестке дня были двусторонние отношения, региональные события, а также экономические вопросы.

Глава турецкой дипломатии также встретился со своими кубинским, китайским, белорусским, эфиопским и казахстанским коллегами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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