Президент России Владимир Путин принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, прибывшего в Москву для участия в сессии БРИКС в рамках встречи глав МИД объединения.

«Мы приветствуем заинтересованность Турции в работе БРИКС. Мы приветствуем развитие отношений с Турцией. Все события происходят под руководством моего друга, президента Эрдогана», — заявил Путин в ходе встречи с Хаканом Фиданом в Москве.

Путин также сообщил, что планирует встретиться с президентом Эрдоганом в Астане в июле этого года.

Хакан Фидан также встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках встречи БРИКС+. На повестке дня были двусторонние отношения, региональные события, а также экономические вопросы.

Глава турецкой дипломатии также встретился со своими кубинским, китайским, белорусским, эфиопским и казахстанским коллегами.