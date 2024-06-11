Колумбия приостановит экспорт угля в Израиль до тех пор, пока эта страна не подчинится распоряжению Международного суда ООН о прекращении нападения на Рафах в секторе Газа. Такое решение президент Густаво Петро принял после обращения Палестинского института публичной дипломатии (ПИПД) и крупнейшего профсоюза угольной промышленности Sintracarbon.

«Продолжающийся геноцид, его длительность и масштабы были бы невозможны, если бы государство-колонизатор Израиль перестало получать источники энергии, позволяющие ему совершать одно из самых чудовищных преступлений в истории», — заявил ПИПД.

Ранее Петро объявил о прекращении дипломатических отношений с Израилем, назвав действия израильской армии в Газе «геноцидом палестинского народа». «Если Палестина умрет, то и человечество умрет», — сказал он под аплодисменты собравшихся с пропалестинскими плакатами. Израиль осудил слова Петро как «антисемитские и разжигающие ненависть».