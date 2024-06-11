ТУРЦИЯ
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Хакан Фидан обсудил торговлю и Украину с Путиным
Глава МИД Турции передал Владимиру Путину приветствия от президента Эрдогана и выразил готовность развивать торговые связи и содействовать урегулированию конфликта в Украине
Хакан Фидан обсудил торговлю и Украину с Путиным
Хакан Фидан / Фото: МИД Турции / Others
11 июня 2024 г.

Президент России Владимир Путин принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, прибывшего в Москву для участия в сессии БРИКС в рамках встречи глав МИД объединения.

Во время встречи с президентом РФ министр Фидан передал ему приветствия от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. «Отношения между нашими странами развиваются чрезвычайно хорошо. В торговой сфере есть шаги, которые необходимо предпринять», — сказал Фидан.

Касаясь ситуации в Украине, турецкий министр заявил: «Мы полны решимости продолжать любую возможную посредническую деятельность по этому вопросу».

Относительно урегулирования сирийского вопроса Фидан отметил: «Мы также делаем все возможное для продолжения политики стабильности, выдвинутой нашими двумя лидерами».

Согласно информации из дипломатических источников, стороны обсудили двусторонние связи, региональные проблемы и экономическое сотрудничество.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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