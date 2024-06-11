Заместитель председателя и пресс-секретарь Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик сделал заявления перед штаб-квартирой партии относительно ответного визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к главе Республиканской народной партии (CHP) Озгюру Озелю.

По словам пресс-секретаря правящей партии Омера Челика, глава государства на встрече с Озелем выразил обеспокоенность «волной фашизма» после успеха праворадикалов и популистов на выборах в Европарламент, показавшего рост «турко- и исламофобии».

«Рост сотрудничества внутри Турции будет чрезвычайно важен для того, чтобы послать сильный сигнал этим крайне правым, популистским и радикальным партиям», — отметил Челик.

Президент Эрдоган призвал турецкие партии «выступать сообща против нарастающей волны фашизма» и использовать «вице-председательство Озеля в Социнтерне для выражения позиции Турции против преступлений на почве ненависти».

Другой темой обсуждения стала ситуация в Газе. «Необходимо развивать общую чувствительность, выработать единую позицию всех партий против политики геноцида и повысить осведомленность в вопросе признания палестинского государства», — передал Челик.

Президент также упомянул 50-летие Кипрской операции по установлению мира, призвав отметить ее совместно с оппозицией в Северном Кипре.