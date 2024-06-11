Армения и США объявили о повышении уровня своих отношений до стратегического партнерства, что расширит возможности США в предоставлении помощи Армении в проведении «демократических реформ» и укреплении обороноспособности страны.

По итогам заключительного заседания стратегического диалога между делегациями Армении и США было подписано совместное заявление. В документе указано, что стороны обсудили прогресс в укреплении двусторонних отношений и обозначили видение их дальнейшего углубления в следующем году. Это видение будет зафиксировано в Меморандуме о взаимопонимании, который повысит статус двустороннего диалога до комиссии Стратегического партнерства.

«Армения и США обсудили прогресс в укреплении двусторонних отношений и обозначили видение углубления связей в наступающем году», — говорится в заявлении. Также стороны положительно оценили «сотрудничество в поддержке текущих реформ и демократического прогресса Армении» и отметили стремление Армении к более тесному сотрудничеству с евроатлантическими структурами и Западом. США подтвердили свою поддержку суверенитета, независимости, демократии и территориальной целостности Армении согласно Алма-Атинской декларации.

Делегации Армении и США обсудили расширение сотрудничества по вопросам энергетической безопасности, санкций, экспортного контроля и безопасности. «Участники итогового заседания подчеркнули важную роль поддержки США в инициативах трансформации оборонного сектора и развития правоохранительной системы Армении», — говорится в заявлении.

Министерства обороны двух стран приветствовали первые ежегодные штабные переговоры между Генеральным штабом ВС Армении и Европейским командованием США, в ходе которых была достигнута договоренность о начале двусторонних консультаций по обороне для определения целей оборонного сотрудничества.

Стратегическое партнерство предполагает разделение основных принципов, связанных с развитием демократии, поддержкой суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. Такое партнерство подразумевает помощь Вашингтона в реформах в экономической и оборонной сферах, без прямого вмешательства армии США в возможный конфликт.

Армения ускорила сближение с Западом в 2023 году после того, как премьер-министр Никол Пашинян обвинил Россию и ОДКБ в бездействии во время карабахского конфликта, по итогам которого Баку восстановил свою территориальную целостность.

Армения отказалась участвовать в саммите ОДКБ в ноябре 2023 года и прекратила платить членские взносы. Пашинян заявил, что Армения больше не может развивать военно-техническое сотрудничество только с Россией. «Нужно понять, с кем мы должны развивать военное и военно-техническое сотрудничество», — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность отношениями Армении с НАТО, отметив, что «углубление взаимодействия с альянсом ведет к утрате суверенитета в сфере национальной обороны и безопасности».