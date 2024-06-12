В ночь на среду Россия совершила воздушную комбинированную атаку по Киеву, применив разные типы вооружений. Об этом сообщили власти города. Местные СМИ сообщали о многочисленных взрывах в столице.

«Противник выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Эти ракеты заходили на Киев с южного направления несколькими волнами. Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БПЛА. Во время отражения этой атаки противник выпустил по столице, по предварительным данным, еще и баллистику», — написал в социальных сетях глава администрации Киева Сергей Попко.

Он добавил, что воздушная тревога была объявлена в столице в течение двух часов. Все воздушные цели, по его словам, были уничтожены системами ПВО. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Воздушная тревога в эту же ночь была объявлена почти во всех регионах Украины в том числе в западных. Вооруженные силы Польши подняли в воздух военные самолеты у границ с Украиной, объявив об особенной «активности дальней авиации РФ».

«Сегодня ночью мы наблюдаем активность дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами типа «Шахед» по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины», — заявили в польском военном командовании.

«Необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были задействованы, а Оперативное командование Вооруженных сил ведет постоянный мониторинг ситуации», — добавили в ведомстве.