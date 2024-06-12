ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган посетит Испанию
Президент Турции отправляется в Испанию для встречи с королем и премьер-министром. Они обсудят усилия по прекращению войны в Газе, а также глобальные, региональные и двусторонние вопросы
Президент Эрдоган посетит Испанию
Фото: АА / Others
12 июня 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня отправляется в Испанию с двухдневным официальным визитом.

В первый день он намерен встретиться с королем Филиппом VI, а во второй — с премьер-министром страны Педро Санчесом.

Главной темой визита турецкого лидера в Мадрид станет израильская бойня в Газе, прекращение израильских атак в Газе и прочный мир в регионе.

Испания официально признала Палестину 28 мая — о высокой оценке этого решения высказался президент Эрдоган.

Во время визита также будут обсуждаться глобальные события и отношения между Турцией и Испанией.

Эрдоган вместе с премьер-министром Санчесом будет председательствовать на 8-м межправительственном саммите между Турцией и Испанией.

В ходе саммита планируется подписать множество соглашений в области торговли, финансов и культуры.

Ожидается также, что президент Эрдоган примет участие в открытии бизнес-форума, на котором будут присутствовать турецкие и испанские бизнесмены.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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