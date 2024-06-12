Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня отправляется в Испанию с двухдневным официальным визитом.
В первый день он намерен встретиться с королем Филиппом VI, а во второй — с премьер-министром страны Педро Санчесом.
Главной темой визита турецкого лидера в Мадрид станет израильская бойня в Газе, прекращение израильских атак в Газе и прочный мир в регионе.
Испания официально признала Палестину 28 мая — о высокой оценке этого решения высказался президент Эрдоган.
Во время визита также будут обсуждаться глобальные события и отношения между Турцией и Испанией.
Эрдоган вместе с премьер-министром Санчесом будет председательствовать на 8-м межправительственном саммите между Турцией и Испанией.
В ходе саммита планируется подписать множество соглашений в области торговли, финансов и культуры.
Ожидается также, что президент Эрдоган примет участие в открытии бизнес-форума, на котором будут присутствовать турецкие и испанские бизнесмены.