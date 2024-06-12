ХАМАС в среду заявил, что его «положительный» ответ на американский план прекращения огня в восьмимесячной войне в секторе Газа открывает «широкий путь» к достижению соглашения. Однако перспективы процесса пока неясны.

Во вторник ХАМАС представил свой официальный ответ на предложение, изложенное президентом США Джо Байденом 31 мая. Израиль заявил, что ответ был равносилен отказу, в то время как официальный представитель ХАМАС сказал, что палестинская группировка просто повторила давние требования, которые не были удовлетворены текущим планом.

Египет и Катар заявили, что получили ответ ХАМАС, но не раскрыли его содержание.

В начале среды Иззат аль-Ришк, член политического бюро ХАМАС, в своем заявлении сказал, что ответ группировки был «ответственным, серьезным и позитивным» и «открывает широкую дорогу» для достижения соглашения.

Другой представитель ХАМАС анонимно заявил во вторник агентству Reuters, что ответ подтвердил позицию движения, согласно которой прекращение огня должно привести к окончательному прекращению боевых действий в Газе, выводу израильских войск, восстановлению палестинского анклава и освобождению палестинских заключенных в Израиле.

«Мы подтвердили нашу прежнюю позицию. Я считаю, что больших пробелов нет. Теперь мяч находится в израильском дворе», — сказал чиновник.

Соединенные Штаты заявили, что Израиль принял их предложение, но Израиль не заявил об этом публично. В то время как Израиль продолжает наступление в центральной и южной частях Газы, которое является одним из самых кровопролитных за всю войну, премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что Израиль не возьмет на себя обязательство завершить свою кампанию в Газе до «уничтожения ХАМАС».

Во вторник израильский чиновник заявил, что страна получила ответ ХАМАС через посредников и что ХАМАС «изменил все основные и наиболее значимые параметры».

Израильский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что ХАМАС «отверг предложение об освобождении пленных, которое было представлено президентом Байденом».

Ранее неизраильский чиновник, проинформированный об этом вопросе, анонимно сообщил Reuters, что ХАМАС предложил новые сроки для постоянного прекращения огня с Израилем и вывода израильских войск из Газы, включая Рафах.

Совет Безопасности ООН в понедельник проголосовал за резолюцию США, поддерживающую предложение, изложенное Байденом. Официальный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил во вторник агентству Reuters, что ХАМАС принял резолюцию Совета Безопасности и готов к переговорам о деталях прекращения огня.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Тель-Авиве для встречи с израильскими официальными лицами во вторник, назвал комментарии ХАМАС «обнадеживающим знаком», но сказал, что они не являются окончательными.

Важнее «слова, исходящие из Газы и от руководства ХАМАС в Газе. Именно это имеет значение, и именно этого у нас пока нет», — сказал Блинкен журналистам в Тель-Авиве.