Паломники из Газы не могут совершить хадж из-за блокады эксклава

Палестинцы Махмуд и Фатима Джаргун продали драгоценности, чтобы осуществить свою давнюю мечту – совершить хадж в Мекку. Однако с закрытием границ Газы они оказались запертыми в эксклаве, и их мечта осталась неосуществленной. #trtнарусском #палестина #хадж #паломники #газа #секторгаза #хадж2024 #мечта #мусульмане #ислам #новости #трт #новостимира