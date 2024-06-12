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Паломники из Газы не могут совершить хадж из-за блокады эксклава
Палестинцы Махмуд и Фатима Джаргун продали драгоценности, чтобы осуществить свою давнюю мечту – совершить хадж в Мекку. Однако с закрытием границ Газы они оказались запертыми в эксклаве, и их мечта осталась неосуществленной. #trtнарусском #палестина #хадж #паломники #газа #секторгаза #хадж2024 #мечта #мусульмане #ислам #новости #трт #новостимира
Паломники из Газы не могут совершить хадж из-за блокады эксклава / Others
12 июня 2024 г.
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